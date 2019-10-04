شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 135 ألف م2 من أراضي الدولة بعسير وخميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

واصلت أمانة منطقة عسير؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية، أعمالها الأسبوعية بالرقابة المستمرة على الأراضي الحكومية لحمايتها من التعديات، وتنفيذ الجولات الميدانية على المطاعم، والبوفيهات في منطقة عسير، إذ بلغت مساحة الأراضي التي تمت استعادتها أكثر من 15.066.91ألف مترمربع.

ونجحت بلدية الشعف الفرعية في استعادة هذه الأراضي الحكومية، وضبط مخالفة التعديات، وإزالتها، ومتابعة، ومراقبة الأراضي الحكومية من قبل مراقبي البلدية، ورفع مخلفات بواقع 557 طناً، وإنهاء 15 حجة استحكام، وتعشيب ثلاث مقابر، وتكثيف الجولات المسائية على المطاعم والبوفيهات، وإغلاق مطعمين، وتطبيق الغرامات والجزاءات تجاه المخالفين والقيام بعمليات الرش بالمبيدات الحشرية بشكل دوري لملعب نادي المصيف؛ نظراً لتأثر أرضيته بالديدان، وانتشارها في الموقع، والشخوص على سبع قضايا ما بين أراض وتعديات وإنشاءات.

وقدمت البلدية العديد من الخدمات؛ منها تعديل استخدام الأراضي من زراعي إلى سكني لـ5 أراضٍ، وتعميد مقاول مشروع بلدية الشعف الجديد بإيصال التيار الكهربائي خلال أسبوع، وكذلك بما يخص الاتصالات السعودية، وتهيئة غرفة التحكم، بينما كثفت بلدية السودة الفرعية أعمالها في متابعة المواقع الحكومية، وإزالة إحداث في قرية العزيزية، وهو عبارة عن عمل إحدى المعدات دون تصريح، كما واصلت البلدية جولاتها الرقابية على المحلات التجارية، وإغلاق محلين لعدم وجود تراخيص.

وجرت مصادرة 11 بسطة للباعة المخالفين على امتداد طريق السودة السياحي، والعمل على معالجة التشوهات البصرية، وطمس الكتابات على المطلات السياحية بطريق أبها - نجران، وتنظيف ورفع المخلفات المشوهة للمنظر العام بقرى السودة، وغاوة بالسودة، والإبلاغ عن سبع حجج بالمركز ليتم إكمال اللازم بشأن الإحداثيات، ورفع ستة مواقع مساحياً تمهيداً للتخطيط لاستثمارها، والشخوص مع مندوب وزارة الإسكان على المواقع المقترحة للإسكان التنموي، مع الرفع بسبعة مواقع إحداث أراضٍ حكومية وتجهيز عدد 150 بترة لتبتير الأراضي الحكومية، وحصر المواقع الاستثمارية في بلدية طبب الفرعية والرفع بها للاعتماد، ومتابعة مخطط الدوائر الحكومية، ومواصلة أعمالها في تنظيف الحديقة العامة، وتعشيبها وإزالة 80 طنا من المخلفّات وترحيلها من المخطط الحكومي وتنفيذ ثلاث جولات رقابية. وفي الإطار ذاته، أوضح المتحدث باسم بلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني، أن البلدية أزالت تعديات على مساحة 120.000 مترمربع، إذ عملت البلديات الفرعية التابعة للبلدية على تكثيف الجهود الرقابية الميدانية بالمحافظة لضبط التعديات والإحداثات وإزالتها من مواقع عدة وبمساحات مختلفة، إذ تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه ذلك، بما يحقق إنفاذ التوجيهات السامية وتعاميم وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوجيهات إمارة منطقة عسير، وإشراف الأمانة لاحتواء مشكلات التعديات والإحداثات منذ بدايتها، ومنع انتشارها والعمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات الكفيلة بردع المخالفين. ودعت البلدية أهالي المحافظة بالتعاون معها والإبلاغ عن أي إحداثات مشاهدة، وذلك عن طريق خدمة 940 حتى تتمكن البلدية من إزالة المخالفات أولاً بأول وفق ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات.