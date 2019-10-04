شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تستعرض أحدث التقنيات والحلول الذكية في «جيتيكس 2019» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

تُشارك وزارة الداخلية للعام الخامس على التوالي في فعاليات أسبوع «جيتيكس للتقنية 2019»، الذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر في مدينة دبي، حيث تستعرض الوزارة أحدث التقنيات والحلول الذكية التي وصلت إليها، تحت عنوان «حلول تقنية لوطن آمن».

وتُقدِّم «الداخلية» تقنيات أبرزها الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، والحج والعمرة، وما تحقق في التحول الرقمي عبر خدمة «أبشر»، وحماية الحدود والمنافذ، والتطور في أمن المُنشآت والمرافق الصناعية، ومُكافحة الجريمة وتعزيز السلامة، والجديد بشأن الوثائق الشخصية والهوية الرقمية.

كما تُقدِّم الوزارة العديد من الخدمات التقنية العالية والحلول الذكية التي تُسهم في تسهيل إجراءات المُواطن والمُقيم والزائر، حيث تهدف المُشاركة إلى تبادل الخبرات التقنية، والاطلاع على أحدث الإنجازات والحلول الذكية للقطاعات المُتخصصة في العالم.