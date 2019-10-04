الروضة الافتراضية تستقطب الأطفال بالمحتوى الجاذب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت وزارة التعليم أخيرا الروضة الافتراضية (التعليم عن بعد)، من خلال تطبيق الكتروني مجاني يحتوي على عناصر تعليمية جرى بناؤها وفق المعايير النمائية للتعلم المبكر في المملكة.

وأوضحت مدير عام الطفولة المبكرة بالوزارة ندى السماعيل أن الروضة الافتراضية تأتي استكمالا لجهود التعليم في توفير فرص التعليم الممتع لجميع الأطفال في رياض الأطفال، مبينة أن التطبيق الالكتروني لها يستطيع الطفل من خلاله ممارسة جميع الأنشطة التعليمية والإدراكية والتفاعلية الحسية التي تقدم في وحدات منهج التعلم الذاتي المقدم في مرحلة رياض الأطفال، ويهيئ الأطفال لمجاراة التسارع التقني والتعلم الالكتروني، كما يضمن هذا التطبيق التقدم المعرفي والمهاري.

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وأكدت السماعيل أن الأسابيع المقبلة سيدرج فيها اسم الطفل في نظام نور، بحيث يكون تسجيله في قوائم مدارس الوزارة، مبينة أهمية الاستفادة من التطبيق وتفعيله من قبل أولياء الأمور وإلحاق أطفالهم من خلاله بالروضة الافتراضية.

بدورها ذكرت مشرفة العموم بالإدارة العامة للطفولة المبكرة المشرف على الجانب التقني سامية المهوس أن التطبيق الالكتروني للروضة الافتراضية يعمل على نظامي أندرويد و IOS للأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات، ويعرض للأطفال محتوى تفاعليا ثريا ينمي المعارف والمهارات.

وأضافت أن الطفل يتسلسل في التنقل بين الوحدات من خلال التطبيق وفق خطة زمنية محددة، ويستطيع ولي الأمر الاطلاع على تقارير تصف أداء طفله، كذلك يستطيع تقييم أداء طفله في المهارات العملية المتوفرة على التطبيق.