2.5 مليون دولار للوحة قرود الشمبانزي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طرح أحد الأعمال الشهيرة التي ليس لها علاقة بالشوارع لفنان الشارع الشهير بانكسي، وهي لوحة لقرود الشمبانزي وهي تجري نقاشا داخل البرلمان البريطاني، للبيع في مزاد، حيث من المتوقع أن يصل سعرها إلى مليوني جنيه إسترليني (5ر2 مليون دولار).

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وقدرت صالة مزادات «سوثبي» سعر اللوحة التي رسمها بانكسي بالزيت في 2009، والتي تحمل اسم «البرلمان المنقول» بما يتراوح بين 5ر1 مليون ومليوني جنيه إسترليني.

وعرف العمل الساخر في البداية باسم «وقت الأسئلة»، في أعقاب جلسة الأسئلة الأسبوعية لرئيس الوزراء في البرلمان البريطاني، ثم أعيدت تسمية اللوحة بعد تعديلات طفيفة أجراها بانكسي.

وعرضت اللوحة في مارس بمتحف «بريستول» في التاريخ الأصلي نفسه الذي كان من المقرر أن تغادر فيه بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 مارس 2019.