السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كابول
أطلق عدد من الشباب في العاصمة الأفغانية كابول سباق ركض أمس، بهدف تعزيز الوعي بالتغير المناخي.
وقال منظم الفعالية لطف الله نعيمي إن نحو 80 شابا وفتاة من القسم الأفغاني من الحركة العالمية «أيام الجمعة من أجل المستقبل» شاركوا في سباق ركض لنصف ساعة على الأقل، لإلقاء الضوء على الاستخدام المفرط للبلاستيك، وتلوث الهواء المتنامي في العاصمة.
وأضاف نعيمي أن أعضاء الحركة جاؤوا من خلفيات تعليمية مختلفة وشاركوا طوعا في مثل هذه الفعاليات.
من ناحية أخرى، حملت العضوة بالحركة أزادا ميهر ديل السكان غير المقيمين في كابول مسؤولية كثير من التلوث الموجود في المدينة.
وحصلت المجموعة على عضوية الحركة العالمية «أيام الجمعة من أجل المستقبل» منتصف يوليو الماضي، بعيد إطلاقها الفعالية الأولى في كابول بحسب ميهر ديل.
كانت هذه تفاصيل خبر تنظيم مسابقة للركض لحماية المناخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.