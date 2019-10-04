تصادم حافلة وشاحنة يصرع 13 كينيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة في أواسي غرب كينيا.

وجاء في بيان للشرطة أن الحافلة التي كانت تقل 15 شخصا انحرفت إلى الطريق المقابل، ليحدث التصادم بينها وبين الشاحنة من الأمام، في وقت متأخر أمس الأول.

وتوفي في الحادث 11 من ركاب الحافلة، إضافة إلى السائقين الاثنين، ولم يتأكد عدد المصابين الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات المحيطة، وإصابات الجميع خطيرة. وكشف التحقيق الأولي أن سائق الحافلة فقد السيطرة على المركبة.