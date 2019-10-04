إدانة يابانيين بقتل سائق أجرة في كمبوديا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بنوم بنه

أدانت محكمة كمبودية رجلين يابانيين بتهمة قتل سائق سيارة أجرة كمبودي عمدا في وقت سابق من العام الحالي.

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وقال المتحدث باسم المحكمة يين سرانج «إن محكمة مقاطعة سيم ريب حكمت على كل من إيشيدا ريمون وناكا كوكريوجي، وكلاهما 24 عاما، بتهمة قتل السائق هيم تشان، 40 عاما، في مارس».

وأضاف أن إيشيدا وناكا صدر بحقهما حكمان بالسجن 10 أعوام و13 عاما، كما أمرت المحكمة بأن يدفع الرجلان نحو 24 ألفا و500 دولار لتعويض زوجة الضحية.

وكان الرجلان استأجرا سيارة في مارس ثم قتلا السائق، وفرا بالسيارة، لكنهما اصطدما بشاحنة، وقبض عليهما.