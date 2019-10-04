اكتشاف زواحف طائرة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اكتشف نوع جديد من «التيروصورات» أو «الزواحف الطائرة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ» في المناطق النائية بأستراليا، مما يشير إلى أنها بقيت على قيد الحياة في وقت لاحق في القارة من أي مكان آخر.

وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة «ساينتيفيك ريبورتس» أمس أن الحيوان المفترس، الذي يبلغ طول جناحه أربعة أمتار، ربما كان يعيش بين الديناصورات، التي جابت منطقة «وينتون» في ولاية كوينزلاند، قبل نحو 96 مليون عام. وكان المخلوق المجنح بأسنان على شكل مسمار قادرا على الطيران لمسافات طويلة. وعلى الأرض، كان يسير على أطرافه الأربعة.

وعثر على الهيكل العظمي الجزئي المتحجر لأحد أنواع التيروصورات الجديدة، محفوظا في حجر حديدي من قبل علماء الحفريات القديمة، بعد أن أبلغ عن ذلك أولا في 2017 أحد رعاة الماشية المحليين ويدعى بوب اليوت، خارج بلدة وينتون الصغيرة، المعروفة بحفرياتها التي كانت موجودة في عصور ما قبل التاريخ ومسارات الديناصورات.