المملكة تؤكد أهمية بحث سبل إقرار تشريعات دولية لمكافحة الجرائم الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - نيويورك

أكدت المملكة أهمية بحث سبل إقرار تشريعات دولية لمكافحة الجرائم الالكترونية، وذلك في كلمتها خلال المناقشة العامة في اللجنة الثالثة لبند مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية 2019، المنعقدة أمس الأول في نيويورك، وألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثالث محمد خشعان.

وأوضح أن المملكة تضم صوتها للبيان الذي ألقاه وفد فلسطين نيابة عن مجموعة الـ77 والصين، لافتا إلى أنها أقرت قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية منذ عامين، حيث ينظم هذا القانون آلية استخدام التكنولوجيا والاتصالات، من خلال حماية الأفراد من أي محاولة لاختراق معرفاتهم الشخصية وسرقة معلوماتهم الشخصية، إضافة إلى جرائم الابتزاز والتشهير وكل ما يتعلق بالألفاظ العنصرية المبنية على العرق أو المذهب، كما يمتد هذا القانون ليحمي الشركات من أي محاولة لاختراق المواقع الالكترونية الخاصة بها أو تغيير محتواها.

تكنولوجيات المعلومات

وأشار خشعان إلى أن هناك عقبات تواجه المملكة تجاه مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، حيث إن ضعف تعاون شركات المنصات الرقمية مع السلطات القانونية وسلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، أدى بشكل كبير إلى عدم إجراء سياسات وقائية واستباقية لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأغراض الإجرامية.

Advertisements

وبين أن غياب الهوية الرقمية في العالم الافتراضي، واستخدام محددات هوية وبيانات وهمية وانتحال هوية أشخاص آخرين على الانترنت أديا بشكل كبير إلى صعوبة الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم وتطبيق الإجراءات القانونية عليهم، إضافة إلى التعدد والتنوع بين البلدان في التشريعات والقوانين التي تعاقب على السلوك الإجرامي في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن كل ما سبق سهل على مرتكبي هذه الجرائم استغلال الثغرات القانونية بين الأقاليم والدول، وصعب على الحكومات والجهات الأمنية مهمة تتبعهم والقبض عليهم.

وقال «ترى بلادي على ضوء ما سبق ضرورة حث الدول على إنشاء قوانين داخلية تراعي الخصوصية والسيادة الوطنية من جهة، ومن جهة أخرى تسهم في مكافحة الجرائم الالكترونية وتعقب المجرمين على المستويين الإقليمي والدولي، كما تؤكد أهمية بحث سبل إقرار تشريعات دولية في هذا الصدد».

دعم الرقمنة

وأضاف خشعان «تدعم بلادي بشكل كبير الانتقال إلى الرقمنة في شتى المجالات، حيث تقوم بذلك عبر الاستغناء عن المعاملات الورقية في الدوائر الحكومية، وعن طريق إنشاء منصات الكترونية فعالة لتقديم الخدمات للأفراد والشركات، ومن هذا المبدأ ترى بلادي أن استبدال العملات الرقمية بالعملات التقليدية يسهل على الجماعات الإجرامية والإرهابية إخفاء كثير من معاملاتها المالية على الانترنت، فلا يوجد إطار قانوني حالي ينظم هذه العمليات المالية ويضمن مراقبة تحركاتها».

وقال: إن العالم الافتراضي أصبح جزءا رئيسا من عالمنا الحقيقي، ولذلك ينبغي لنا التعاطي معهما بالأهمية نفسها وبشكل متواز، فأي قوانين يتم تشريعها أو تطبيقها في العالم الحقيقي، من الواجب استحداث ما يوازيها في العالم الافتراضي، لذلك ينبغي للمجتمع الدولي من خلال الأجهزة ذات الصلة رفع وتيرة التعاون ودعم كل الجهود الساعية لذلك، من خلال رفع مستوى الوعي للمجتمعات فيما يتعلق بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وإبراز الأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية والإرهابية الناشطة على الانترنت، إضافة إلى العمل الجاد لتطوير الكفاءات والمؤهلات للعاملين في مجال أمن المعلومات من خلال برامج تدريبية مخصصة.