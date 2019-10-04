320 مليون نسخة من المصحف إنتاجية مجمع الملك فهد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ضمن فعاليات الندوة العلمية «تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة» تقريرا مرئيا لأعماله وإنجازاته أنتجه المجمع بمناسبة اختتام الندوة، إذ أنتج 320 مليون نسخة من المصحف خلال 36 عاما.

وتطرق التقرير لبداية انطلاق المجمع في عام 1405هــ، حيث افتتحه الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- معلنا عهدا جديدا من توثيق القرآن الكريم ضمن مسيرة النهضة في المملكة، حيث يطبع المجمع المصحف الشريف والترجمات والمصنفات العلمية، ويصدر التطبيقات والبرمجيات والصوتيات والفيديوهات التعليمية وينشرها لعموم المسلمين، بإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأشار إلى أن المجمع يضم مسجدا ومباني للإدارة والصيانة والمطبعة والمستودعات والنقل والتسويق والعيادة الطبية والمكتبة والمطعم على مساحة إجمالية تبلغ 250000 م2.

وبين أن المجلس العلمي يعنى برسم الخطط ووضع الأهداف العامة ودراسة القضايا والبحوث ذات العلاقة، كما يشرف أمين عام المجمع على أعمال اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة النبوي ومركز الدراسات القرآنية، ومركز البحوث الرقمية لخدمة القرآن الكريم وعلومه، ومركز الترجمات، إضافة إلى إشرافه على أعمال المجمع الفنية.

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وعن الإنجازات، أفاد التقرير بأن المجمع فاز بـ5 جوائز محلية ودولية، وصدر عنه 17 عددا من مجلة البحوث والدراسات القرآنية، مبينا أن للمجمع 12 موقعا على الانترنت بسبع لغات إلى جانب إصداره أخيرا تطبيق مصحف المدينة النبوي على مختلف المنصات الذكية.

عن المجمع بالأرقام:

1100 يعملون به بين علماء وأساتذة جامعات وفنيين وإداريين

18 مليون نسخة من المصحف أنتجها العام الماضي

320 مليون نسخة من المصحف أنتجها منذ افتتاحه