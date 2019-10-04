هيئة التقويم تعرف بالمعايير المهنية وبرامج إعداد المعلمين في الجامعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس الأول ورشة عمل بعنوان «المعايير المهنية ودورها في بناء برامج إعداد المعلمين في الجامعات»، وذلك في فندق كراون بلازا في الرياض، بمشاركة 150 ممثلا من وزارة التعليم وعمداء كليات التربية والآداب والعلوم ورؤساء الأقسام في جامعات المملكة والمختصين من الهيئة.

وهدفت الورشة بشكل مباشر إلى التعريف ببرنامج الرخص المهنية للمعلمين والعاملين في التعليم، والأهداف والمنطلقات والمبادئ الأساسية التي تستند إليها هذه الرخص، إضافة إلى التعريف بالمعايير المهنية للمعلمين، ومنهجية بنائها ومكوناتها ومجالاتها، واستخداماتها، واستعراض الجهات ذات العلاقة والإطار التكاملي بين هذه الجهات.

وأكد رئيس الهيئة الدكتور حسام زمان أهمية المعايير والرخص المهنية وأهمية تضمينها في بناء برامج إعداد المعلمين في الجامعات، وأنها ستكون محطة تاريخية مهمة لرفع مستوى أداء التعليم العام بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وكذلك على أهمية الدور الذي تضطلع به الكليات المتخصصة مثل كليات التربية والعلوم والآداب وأدوارها في الإعداد التخصصي للمعلم، وأهمية الاستفادة من نتائج الاختبارات التي تقيمها الهيئة مثل اختبارات الكفايات في تقويم مخرجات هذه الكليات.

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من جهته قدم المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام الدكتور عادل القعيد نبذة عن التكامل بين برامج هيئة تقويم التعليم والتدريب وكليات التربية والكليات التخصصية.

كما استعرض مدير الاختبارات المهنية بالمركز الوطني للقياس التابع للهيئة الدكتور عبدالله السعدوي، دور المعايير المهنية للمعلمين في بناء برامج إعداد المعلمين في الجامعات.

من جهتها استعرضت مديرة مشاريع المعايير والرخص المهنية وضبط الجودة مها العتيبي ضوابط إصدار الرخص المهنية للمعلمين المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة التي بنيت بناء على ما صدر في لائحة الوظائف التعليمية المعتمدة أخيرا.

ثم قدمت المدير العام لبرنامج معايير مناهج التعليم العام الدكتورة هيا العمراني عرضا مفصلا عن البرنامج. وعقدت جلسة نقاش مع الحضور عن أبرز الملاحظات والمقترحات حول المعايير والرخص.