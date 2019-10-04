إنفوجرافيك: قم للمعلم وفه التبجيلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رشا نايف - مكة المكرمة

تحتفل السعودية و100 دولة حول العالم في الخامس من أكتوبر باليوم العالمي للمعلمين، إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من اليونسكو عام 1966، والمتعلقة بأوضاع المعلمين، لتحقيق وتوفير الفرص نحو مستوى تعليم جيد، وتحقيق التنمية المستدامة، فمن غير الممكن توفير تعليم جيد دون وجود معلمين مخلصين ومؤهلين.

واتخذت دول العالم في هذا اليوم موقفا لأجل مهنة التدريس، منها التشجيع على

1 التدريب الملائم.

2 تنمية المهارات المهنية.

3 حماية حقوق المعلمين.

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في السعودية:

1 مشروع مبادرة المستقبل لتطوير قدرات المعلمين الرقمية.

2 برنامج التطوير المهني الصيفي للمعلمين والمعلمات.

3 تحويل وظيفة المعلم إلى مهنة احترافية.

4 علاوات سنوية.

5 دعم رواتب معلمين ومعلمات المدارس الأهلية.

6 اختبارات موسعة للارتقاء بأداء المعلمين والمعلمات.