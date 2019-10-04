33 متدربا على مهارات الحوار الحضاري وتعزيز التواصل مع الآخر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس الأول البرنامج التدريبي «المدرب المعتمد في الحوار الحضاري» الذي استمر خمسة أيام، بمشاركة 33 من المشاركين والمشاركات من القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك في مقر المركز بالرياض.

ويأتي تنظيم البرنامج استمرارا لسلسلة المشاريع التي أطلقتها الأكاديمية للتدريب على نشر ثقافة الحوار، وترسيخ قيم التعايش المجتمعي وتعزيز التلاحم الوطني تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي أكدت أهمية تأهيل وإعداد وتدريب العنصر البشري، انطلاقا مما يشكله من جانب جوهري مهم في نشر وتنمية ثقافة الحوار ليصبح أسلوبا ومنهجا في التعامل بين مختلف أطياف المجتمع وشرائحه.

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واستعرض البرنامج عددا من المحاور، منها مفهوم الحوار الحضاري والقيم الأساسية للحوار الحضاري، وكيفية التحاور مع الآخرين المختلفين ثقافيا وحضاريا، إضافة إلى كيفية تعريف الآخر بك وبحضارتك وطريقة التعامل مع القضايا الحضارية والمشتركات الإنسانية.

وتضمن البرنامج عددا من الأنشطة التدريبية العملية منها العصف الذهني، وورش عمل التفكير، والمقارنة، وكذلك مشاركة الأفكار بين المتدربين، وتمثيل الأدوار، إضافة إلى ألعاب تدريبية وحلقات نقاش، وتحليل أفلام، وقراءة للصور، وعرض القصص.

يذكر أن برنامج الحوار الحضاري يشكل مسارا مهما من المسارات التدريبية التي يقدمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، مثل: برنامج جسور، سفير، تمكين، تبيان، الحوار الأسري، التي تنطلق من أسس حوارية صلبة تهدف إلى ترسيخ قيم الحوار الحضاري، وتقوية أواصر اللحمة الوطنية.

من أهداف البرنامج التدريبي: