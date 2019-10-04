"أعجوبة المملكة" يبدأ جولاته العالمية من فرنسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - باريس

تحتضن فرنسا الأربعاء المقبل معرض «العلا.. أعجوبة المملكة»، وذلك في مقر معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح رئيس معهد العالم العربي وزير الثقافة الفرنسي الأسبق جاك لانغ، في مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة أن المعرض يهدف إلى التعريف بمحافظة العلا وما تحويه من جمال وثروات طبيعية وأثرية فريدة من نوعها.

وأضاف «بالشراكة مع المملكة، سيتيح المعرض للزوار اكتشاف جمال المنطقة والتنوع الطبيعي الذي تحظى به، كذلك معرفة تاريخها والحضارات التي شهدتها على مدى 7000 سنة من خلال الأعمال الفنية واللوحات والتماثيل الأثرية»، مشيدا بجهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا والديناميكية التي يتعاملون بها في سبيل التعريف بالعلا إلى العالم.

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وبين جاك لانغ أن المعرض سيكون من المعارض التي يسعى المعهد إلى نشرها على نطاق العالم من خلال جولات منظمة، بالتعاون مع أشهر المتاحف عالميا، مضيفا «نتحدث هنا عن تاريخ كبير، كيف نحتت السنون هذه الطبيعة الخلابة والسحرية، وكم تعاقبت العديد من الحضارات المهمة على هذه المنطقة خلال 7000 سنة».

ونوه ببرامج الهيئة من خلال ابتعاث الطلاب والطالبات من أهل العلا في مجال الضيافة والسياحة والآثار وغيرها قائلا «إذا زرتم العلا سيتم استقبالكم من قبل شباب وفتيات سعوديين من أهل العلا ابتعثوا إلى فرنسا في إطار التعاون الثقافي والسياحي بين المملكة وفرنسا، لتحضيرهم في السنوات القادمة في مجالات السياحة والضيافة والآثار».

كما أشاد بالعلاقات الوثيقة بين المملكة وفرنسا على جميع الأصعدة، وبالأخص في المجال الثقافي، تمثلت على سبيل المثال لا الحصر في افتتاح معارض عدة، مثل الفن المعاصر في جدة، ومدن دمرها الإرهاب في العاصمة الرياض بالتعاون مع وزارة الثقافة، مثنيا على قرار المملكة فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم وإطلاق التأشيرة السياحية الالكترونية.

ولفت إلى أن المعرض سيتيح للسياح اكتشاف الثراء الثقافي والسياحي والتاريخي الذي تحظى به المملكة، مقدما شكره لقيادة المملكة على حرصها والجهود التي تبذلها في هذا الشأن، مضيفا «نحن شهود على التغييرات الحقيقية التي تشهدها المملكة في عدد من المجالات، منها تمكين المرأة، وما تقوم به من دعم وتطوير للمواهب الوطنية في المجالات الثقافية في كافة مخرجاتها».

يذكر أن معرض «العلا.. أعجوبة المملكة» سيفتح أبوابه خلال أيام الأسبوع عدا الاثنين، من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء.