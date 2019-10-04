كشافة مكة يتدربون على الملاحة البرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذ المشاركون في الدراسة الأولية للشارة الخشبية التي تنظمها حاليا كشافة إدارة التعليم بمكة المكرمة بمعسكر العزيزية، أمس الأول يوما عمليا في الملاحة البرية ضمن الجانب التطبيقي العملي للدراسة.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد قدير أن تدريب المشاركين اشتمل على ممارسة عدد من المهارات والمعارف الخلوية المتعلقة بالملاحة البرية، وما تتضمنه من طريقة نصب الخيام، والعلامات السرية، والشفرات، ورسم الخرائط، والتقديرات، وتحديد الاتجاهات، والطهي الخلوي، والسير المنظم، وكتابة التقارير.

كما جرى تعريف المتدربين على أعمال الريادة وكيفية إعداد البوابات وسواري الأعلام والأسوار والجسور بواسطة الأخشاب واستخدام الحبال في العقد والربطات والدورات لتثبيت هذه الأعمال.