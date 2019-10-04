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محمد بن مسعود - الدمام - في ليلة ملأتها الفرحة، احتفل عميد كلية الطب بجامعة جدة، الدكتور شادي بن طلال زارع، بعقد قرانه على الآنسة جواهر عبدالقادر قابل.
وقد حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي ووجهاء المجتمع، والأكاديميين والأطباء والأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات.
"الخليج 365" تقدم التهاني والتبريكات للعريسين.
04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441 08:39 PM
في ليلة ملأتها الفرحة، احتفل عميد كلية الطب بجامعة جدة، الدكتور شادي بن طلال زارع، بعقد قرانه على الآنسة جواهر عبدالقادر قابل.
وقد حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي ووجهاء المجتمع، والأكاديميين والأطباء والأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات.
"الخليج 365" تقدم التهاني والتبريكات للعريسين.
، شادي زارع يحتفل بعقد قرانه ،
المصدر : الخليج 365
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