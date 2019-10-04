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محمد بن مسعود - الدمام - فاز محمد الشلهوب مهاجم نادي الهلال السعودي، بجائزة أجمل هدف في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا 2019، والمقدمة من شركة اليانز؛ وذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وحصل هدف الشلهوب على النسبة الأعلى بالتصويت بـ68% من أصوات المصوتين؛ متفوقًا على هدف زميله بالفريق، الفرنسي بافتيمتي غوميز.
يشار أن النجم المخضرم سجل الهدف الرابع لفريقه بمرمى السد القطري، في الدقيقة 67 من زمن اللقاء، الذي انتهى بفوز الهلال (4-1).
04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441 07:43 PM
فاز محمد الشلهوب مهاجم نادي الهلال السعودي، بجائزة أجمل هدف في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا 2019، والمقدمة من شركة اليانز؛ وذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وحصل هدف الشلهوب على النسبة الأعلى بالتصويت بـ68% من أصوات المصوتين؛ متفوقًا على هدف زميله بالفريق، الفرنسي بافتيمتي غوميز.
يشار أن النجم المخضرم سجل الهدف الرابع لفريقه بمرمى السد القطري، في الدقيقة 67 من زمن اللقاء، الذي انتهى بفوز الهلال (4-1).
، هدف الشلهوب بمرمى "السد" الأجمل في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ،
المصدر : الخليج 365
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