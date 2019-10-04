طريقة سداد مبلغ الغنامي في السعودية ورقم السداد - القصة كاملة

أطلق العشرات من الناشطين حملة إلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة 4 / 10 / 2019 من أجل سداد مبلغ الغنامي وهو موطن سعودي مريض وعليه مبلغ مالي متراكم للسلطات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

وبدأ النشطاء بتحريك هذه المسألة عبر إطلاق هاشتاق (سداد مبلغ الغنامي) ونشروا آلية وطريقة من أجل المساهمة في فعل الخير عبر القيام بسداد جزء من هذه الأموال المتراكمة على المواطن السعودي الغنامي.

وبحسب أحد النشطاء في تويتر، فإن قصة الغنامي تتمثل في أنه مواطن سعودي مريض بالسرطان، توفيت زوجته مؤخرا، وخدماته موقوفه بمبلغ 20 ألف ريال، موضحا أن رقم السداد هو (1930158422) حيث دعا المقتدرين إلى مساعدته وتفريج كربته.

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وكتب ناشط في تويتر : "خدمات هذا المواطن متوقفة بـ20 ألف ريال، من فرج كربة على مسلم فرج الله كرًبتة يوم القيامة لو بريال أو إعادة تغريدة ولك الأجر يعلم الله أنا في حالة صراع المرض والفقد والدين". وفق ما ذكر عبر حسابه الشخصي.

وطالب المواطنين في مختلف الدول العربية إلى مساعدة هذه العائلة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها حاليا، داعيا إياهم إلى المشاركة بفعل الخير في هذه الأيام المباركة والقيام بتقدير ما يُمكن أن يتمكنوا فعله له.

يشار إلى أن النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في دول الخليج العربي تحديدا الكويت والسعودية، كثيرا ما يقومون بإطلاق حملات إعلامية من أجل تقديم يد العون للأسر المتعففة في بلادهم، الأمر الذي يجد مشاركة وترحيبا واسعا من قبل المواطنين هناك.