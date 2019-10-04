تفاصيل وفاة عبدالرحمن السلمان وأسرته على طريق مكة

كشفت عائلة السلمان يوم الجمعة 4 / 10 / 2019 عن تفاصيل وفاة عبدالرحمن بن سلمان السلمان وعائلته كاملة على طريق مكة في المملكة العربية السعودية. في وقت قدم العشرات التعازي للعائلة بمصابها الجلل هذا.

وقالت عائلة السلمان في بيان أوردته عبر حسابها الرسمي في تويتر : "إن لله وإنا إليه لراجعون انتقل إلى رحمة الله ابن العم عبدالرحمن بن سلمان السلمان (أبو عبدالحكيم) وحرمه مها الضاوي و أربعة من أبنائه عبدالحكيم و حمد وعبدالله ووجدان، وذلك في حادث مروري على طريق مكة".

ووفق بيان العائلة، ثلاثة آخرين من الأبناء أصيبوا جراء الحادث المروري المؤسف وهم (خالد وسلمان وأحمد)، سائلة الله لهم الشفاء العاجل وأن يتمم عليهم بالصحة والعافية. علما أن الصلاة على المرحومين جرت اليوم بعد صلاة الجمعة في مسجد الشعبية بجلاجل.

بدوره، نشر عبد الرحمن العتيق عبر حسابه قائلا : "فجعت جلاجل وسدير بنبأ وفاة عبد الرحمن السلمان وزوجته وأربعة من أولاده إثر إنقلاب سيارتهم على طريق الرياض مكة. عظم الله أجر عائلتي السلمان والضاوي وأحسن الله عزائهم".

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وكتب نايف زايد الخراص عبر حسابه الشخصي : "نقدم خالص العزاء والمواساه لأسرة السلمان واهالي جلاجل في وفاة عبدالرحمن السلمان وعائلته وندعو لهم بالمغفره والرحمه وان يتجاوز عنهم ويسكنهم الفردوس الاعلى من الجنه ويرحم امواتنا واموات المسلمين. ويربط على قلوب محبيهم".

فيما قال محمد الأحيدب : "تغمدهم الله بواسع رحمته، ونسأل الله الشفاء لمن أصيب و أن يثبتهم الله في مصيبة فقد أسرتهم، و ألهم الله أسرة السلمان والضاوي وكافة أقربائهم الصبر والثبات وجبر كسرهم ، والعزاء لنا جميعا في فقد هذه الأسرة الكريمة، وبشر الصابرين و إنا لله و إنا اليه راجعون".