︎

. شاهد الفيديوهات التالية ثم اقرأ الخبر Advertisements تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لحظة وصول خادم الحرمين الشريفين للرياض حيث كانت الطائرات الحربية عن يمين و يسار طائرة الملك و لكن *الحقيقة*: هذا عرض القوات الجوية الملكية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني السعودية الـ 89، تقودة الناقلة إيرباص MRTT، وتتبعها مقاتلة F15SA ثم مقاتلة F15S وعلى يمينها اليوروفايتر تايفون، وعلى يسارها بانافيا تورنيدو، وخلفهم السرب الثامن والثمانون (فريق الصقور السعودية) بطائرات الهوك، والتصوير من طائرة هيركيوليز سي 130، ولا صحة لما يتداول عن أن الفيديو لطائرة خادم الحرمين الشريفين.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو حقيقة طائرة #خادم_الحرمين_الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.