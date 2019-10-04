«العمل» تجيب: هل زوج المواطنة يدرج بفئة الوافد الخاص أم يحسب ضمن نسبة التوطين؟

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن زوج المواطنة غير السعودي غير محتسب بمتطلبات التوطين.

وتلقت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «خدمة العملاء» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استفسارًا من زوج مواطنة جاء فيه، هل أستطيع العمل في شركة ومهنة غير مشمولة للتوطين؟ وهل أحسب من فئة الوافد الخاص وأحسب في النسبة الخاصة بالتوطين؟».

وقالت الوزارة: إنَّ زوج المواطنة غير السعودي يسمح له بالعمل في جميع المهن ماعدا المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، ولا يتم احتسابه ضمن متطلبات التوطين.

يذكر أنَّ نظام العمل ينص على أنَّ وزارة العمل لها أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، على أن يحدّد وزير العمل، وفق المادة الـ 36 من نفس النظام، المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.