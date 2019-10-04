بالفيديو.. قناص في الحد الجنوبي يتحدى 4 إصابات ويواصل أداء مهامه

يواصل أحد أبطال الحد الجنوبي محمد أحمد فقيهي، أداء مهامه قناصًا في ميدان الشرف، رغم تعرضه لأربع إصابات.

ويقول فقهي، بتقرير لبرنامج إم بي سي في أسبوع، المذاع على فضائية mbc، لقد أصبت أربع مرات، ولم تزدني الإصابات إلا شرفًا وعزة، عارضًا تجربته بتنفيذ إحدى المهام المكلَّف بها بعد تلقي تعليمات بالذهاب لأحد المواقع؛ حيث دأب فقيهي على الدعاء أثناء التوجه لتنفيذ العمليات بأن ييسر الله له أمره.

ويروي فقيهي مشاركته في الدفاع عن المملكة بالحد الجنوبي قائلًا، شاركت في الحرب الأولى والثانية وأصبت أربع مرات كانت الأولى في مواجهة مع العدو بجبل في قطاع الحرة، وكان لنا دعم من القوات البرية وكانت الإصابة عبارة عن شظايا بسيطة في الكتف والظهر، مشيرًا إلى أن الإصابة الثانية كانت في مواجهة بموقع آخر، وأصيب بشظايا أيضًا في الظهر والرأس ونجوت منها، لأعود وحالتي المعنوية أكثر قوة.

وتابع فقيهي، كانت الإصابة الثالثة التي تعرضت لها جراء طلق ناري نفذ في اليد اليسرى من قبل العدو وشفيت منها، أما الإصابة الرابعة فكان أثناء استهدافي أنا وصديقي الشهيد محمد بركات وكان من أعز أصدقائي، وكنت أحاول لَفْتَ أنظارِ العدو عنه، بحيث أكون أنا فقط المستهدَف بإطلاق النار لأني كنت خلف ساتر، ولكي أشغل العدو عن صديقي، لكنه حاول الاطمئنان عليَّ فطالته النيران واستشهد.

ووجَّه فقهي رسالة لأبناء الوطن بشأن ميادين البطولة قائلً:، لا يمكنني وصف ما أنا فيه بكلمات إلا أنه عزة وشرف، فأي سعودي يتمنى أن يكون مكاني، وأقول للمواطنين «جنودكم في الحدود قدها وقدود».