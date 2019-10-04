«مكّن لمستقبل زاهر» تنجح في تأهيل 3200 شاب وفتاة في جازان لسوق العمل

بلغ عدد المستفيدين من المرحلة الأولى لمبادرة «مكّن لمستقبل زاهر» في جازان 3200 شاب وفتاة، فيما حققت المبادرة هدفها، في إنشاء قاعدة بيانات، تحتوي على جميع تفاصيل وبيانات المتدربين والشواغل الوظيفية بمنشآت القطاع الخاص.

وقد أطلق المبادرة، أمير منطقة جازان بالنيابة، رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وتُنفذها غرفة جازان بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، وكليات التقنية، ولجان التنمية، وعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة تحت شعار «مكّن لمستقبل زاهر».

وعززت المبادرة أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التنموية، في السعي لتمكين الشباب والفتيات، وتأهيلهم لسوق العمل، والحد من البطالة، ورفع معدلات التوطين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة المستهدفة بالتوطين، وفقًا لرؤية المملكة 2030.

ونجحت مبادرة «مكّن لمستقبل زاهر» في تأهيل 3200 شاب وفتاة من مختلف محافظات المنطقة، البالغ عددها 16 محافظة، بواقع 200 شاب وفتاة لكل محافظة، وذلك في مجالات التدريب والتوظيف في عدد من المجالات، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع المستوى التدريبي لدى الكوادر الوطنية.

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وحققت المبادرة هدفها أيضًا، في إنشاء قاعدة بيانات على المنصة الإلكترونية بموقع الغرفة، تحتوي على جميع تفاصيل وبيانات المتدربين والشواغل الوظيفية بمنشآت القطاع الخاص، التي يتمّ حصرها من قبل لجنة التوطين بالمنطقة لتوجيه الشباب والفتيات لشغلها.

وتعكس المبادرة، التوجهات التي تبذلها الدولة خلال هذه المرحلة لتنظيم سوق العمل وتطويره؛ بما يسهم في إيجاد الفرص الوظيفية ذات القيمة المضافة للسعوديين، وبما يبرز الجهود المبذولة في برامج تحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى توطين الوظائف في المنشآت المختلفة والعمل على دعم مسارات وبرامج التدريب والتأهيل والتطوير، ومنها توطين عدد من المهن.

وتضمنت المبادرة الإعلان عن خطط مرحلية لتوطين المزيد من المهن والوظائف في المحافظات كافة منذ انطلاقها خلال التسعة أشهر الماضية.