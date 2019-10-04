سفير المملكة في المغرب يشارك في المؤتمر الثامن لوزراء البيئة في دول العالم الإسلامي

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، الأربعاء الماضي، في المؤتمر الثامن لوزراء البيئة في دول العالم الإسلامي، بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالرباط، تحت شعار «دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة والتنمية المستدامة».

حضر المؤتمرَ وزراءُ البيئةِ في دول العالم الإسلامي، وعددٌ من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المغربية وسفراء الدول العربية والإسلامية .

كما شارك السفير الغريري الثلاثاء الماضي، في افتتاح الندوة العلمية ومعرض الوثائق والتصاميم بعنوان (العمارة الإسلامية في المملكة المغربية وسلطنة عمان: علاقة الترميم بالأرشيف)، الذي أقامته سفارة سلطنة عمان في المغرب بمقر كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.

حضر الافتتاح محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال المغربي وسيف بن سعيد المعولي القائم بالأعمال بسفارة سلطنة عمان في الرباط.