ضبط 3947267 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (3947267) مخالفاً، منهم
- 3083103 مخالفين لنظام الإقامة
- 607834 مخالفاً لنظام العمل
- 256330 مخالفاً لنظام أمن الحدود
ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (67299) شخصا.
- 45 % يمنيو الجنسية
- 52 % إثيوبيو الجنسية
- 3 % جنسيات أخرى
كما تم ضبط (2811) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4547) شخصاً.
رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1609) مواطنين.
- 1581 استكملت بحقهم الإجراءات النظامية وأخلي سبيلهم
- 28 سعوديا تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحقهم
خامساً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12731) وافداً مخالفا.
- 11113 رجُلا
- 1618 امرأة.
سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (547697) مخالفاً، وإحالة (501493) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (659063) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (982113) مخالفاً.
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