ضبط 3947267 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت الأربعاء 26 صفر 1439، وحتى نهاية الخميس 4 صفر 1441، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة عن النتائج التالية: -

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (3947267) مخالفاً، منهم

- 3083103 مخالفين لنظام الإقامة

- 607834 مخالفاً لنظام العمل

- 256330 مخالفاً لنظام أمن الحدود

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (67299) شخصا.

- 45 % يمنيو الجنسية

- 52 % إثيوبيو الجنسية

- 3 % جنسيات أخرى

كما تم ضبط (2811) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

Advertisements

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4547) شخصاً.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1609) مواطنين.

- 1581 استكملت بحقهم الإجراءات النظامية وأخلي سبيلهم

- 28 سعوديا تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحقهم

خامساً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12731) وافداً مخالفا.

- 11113 رجُلا

- 1618 امرأة.

سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (547697) مخالفاً، وإحالة (501493) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (659063) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (982113) مخالفاً.