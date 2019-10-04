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الرياض - رنا هويدي - عــــاجل .. أمراء من "آل سعود" في مطار الرياض واستنفار امني غير مسبوق .. إجراء عاجل لـ"الملك سلمان" بعد الحادث الأليم .. شــاهد

قالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، إن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وصل الأربعاء، إلى العاصمة الرياض، قادما من جدة بعد أشهر من إقامته هناك. عــــاجل .. أمراء من "آل سعود" في مطار الرياض واستنفار امني غير مسبوق .. إجراء عاجل لـ"الملك سلمان" بعد الحادث الأليم .. شــاهد

عــــاجل .. الاعلان عن تعيين "بن سلمان" ملكاً على السعودية والسعوديون يجن جنونهم من الفرح .. شاهد

حاكم دبي يقرر تزويج ابنته ‘‘الشيخة لطيفة’’ من ‘‘ملك المملكة’’ والأميرة ‘‘هيا’’ تتخذ أقوى موقف ضده عــــــاجل .. وفاة الفنان السعودي الشهير محمد عبده والحزن يعمم المدن السعودية اليوم .. شــاهـد عــــاجل .. السعودية تفجر الحرب الخليجية وتعلن الحصار على سلطنة عُمان والكويت على غرار قطر .. شاهد اول إعلان (صورة) وتأتي عودة العاهل السعودي بعد أيام قليلة من فاجعة مقتل حارسه الشخصي اللواء عبد العزيز الفغم الذي قتل في منزل أحد أصدقائه قبل أيام. بحسب "سبوتنيك". Advertisements وكان في استقباله عند سلم الطائرة، 4 أمراء هم الأمير عبد الإله بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن سلمان بن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء. وودع الملك سلمان عند مغادرة جدة في الصالة الملكية بالمطار، الأمير محمد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي. وكان غادر الملك سلمان بن عبد العزيز مساء يوم السبت 4 مايو/ أيار الماضي، العاصمة الرياض متوجهاً إلى محافظة جدة. وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت مقتل لواء في الحرس الملكي، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة. ونقلت "واس"، صباح السبت الماضي، عن المتحدث باسم شرطة مكة قوله في بيان "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه، وإصابة 5 من رجال الأمن"، متابعا "كان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمحافظة جدة

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