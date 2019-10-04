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الرياض - رنا هويدي - عــــاجل .. الاعلان عن تعيين "بن سلمان" ملكاً على السعودية والسعوديون يجن جنونهم من الفرح .. شاهد

كشف الأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان ​آل سعود​ أن "تعيين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ملكًا على ​السعودية​ سيكون قريبًا جدًا". عــــاجل .. أمراء من "آل سعود" في مطار الرياض واستنفار امني غير مسبوق .. إجراء عاجل لـ"الملك سلمان" بعد الحادث الأليم .. شــاهد

عــــاجل .. الاعلان عن تعيين "بن سلمان" ملكاً على السعودية والسعوديون يجن جنونهم من الفرح .. شاهد

حاكم دبي يقرر تزويج ابنته ‘‘الشيخة لطيفة’’ من ‘‘ملك المملكة’’ والأميرة ‘‘هيا’’ تتخذ أقوى موقف ضده عــــــاجل .. وفاة الفنان السعودي الشهير محمد عبده والحزن يعمم المدن السعودية اليوم .. شــاهـد Advertisements عــــاجل .. السعودية تفجر الحرب الخليجية وتعلن الحصار على سلطنة عُمان والكويت على غرار قطر .. شاهد اول إعلان (صورة) وأشار في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، إلى أن "الأيام القليلة المقبلة سوف نشهد إعلان الخائن التافه محمد بن سلمان ملكًا على المملكة، وقد كانت خطته مبنية بالتعاون والتنسيق مع جهاز ​الاستخبارات الأميركية​ CIA". ولفت الامير المنشق، إلى أنّ "الخطة التي ستُنفذ تتضمن تغيير حرس الملك الشخصي، وإحلالهم بالمرتزقة ​بلاك ووتر​، وذلك تمهيدًا لإعلان الخائن العميل ملكًا على بلاد السعودية يذكر أنّ صباح الأحد، قُتل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، برصاص صديقه ممدوح بن مشعل آل علي، إثر خلافٍ شخصي بينهما، دون مزيد من التفاصيل. وأعلنت وسائل الإعلام السعودية، أنّ "رئاسة الحرس الملكي قررت تعيين سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائدًا لقوة الحرس الخاص خلفا للواء عبد العزيز بن بداح الفغم".

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