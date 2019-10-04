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الرياض - رنا هويدي - بتكلفة بلغت أكثر من (12) مليون"دروب النور" تختتم برامجها لشهر سبتمبر

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اختتمت مؤسسة دروب النور للتنمية الاجتماعية (DNSD) برامجها وأنشطتها المختلفة الخاصة بشهر سبتمبر لعام 2019

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وقال مدير المشاريع بالمؤسسة أ. توفيق سعيد أن شهر سبتمبر كان حافلاً بالمشاريع حيث دشنت المؤسسة خلال هذا الشهر 7 مشاريع في مجالات مختلفة كان اهمها برنامح التعليم والتمكين الإقتصادي حيث أقامت المؤسسة مهرجان العودة للمدرسة تخللـه العديد من الفقرات والفعاليات التي تهدف إلى ترغيب الطلاب بالمدارس وإثارة دافعية التعلم لديهم.

كما تضمن البرنامج توزيع 1200 حقيبة مدرسية لطلاب المرحلة الأساسية في ٢٢ مدرسة

وفي مجال التمكين تبنت المؤسسة تأهيل أسرة فقيرة مكونة من 7 نساء من خلال تدريبها وتوفير مصدر رزق لها

وتأتي أهمية مشاريع هذا البرنامج مع بداية إنطلاقة عام دارسي جديد

واضاف أن المؤسسة دشنت مشروع سقياء الماء حيث قامت بتوزيع أكثر 300الف لتر من المياه الصالحة للشرب في 12 نقطة توزيع وتجمع سكاني

وأوضح مدير المشاريع أن المؤسسة تنوعت في تنفيذ مشاريعها

ففي مجال الأمن الغذائي نفذت المؤسسة مشروع توزيع اللحوم الذي استفاد منه قرابة2000 مستفيد

كما قدمت المؤسسة المساعدات المرضية لـ 140 حالة

وفي مجال الايوا قامت المؤسسة بصبية سطوح منزل اسرة مكونة من 5 ايتام وتعاني من ضيق ذات اليد.

مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذه المشاريع بلغ

46482 مستفيد وبتكلفة اجمالية بلغت 12,520,000 ريال يمني في 6 مديريات بمحافظة تعز

موكداً أن المؤسسة ستواصل تنفيذ مشاريعها المختلفة لمد يد العون للفقراء والمحتاجين والتقليل من حجم الضائقة الإقتصادية التي يمرون بها، معرباً عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه المشاريع التي ساهمت بدورها بالتخفيف من معاناة المواطنين.