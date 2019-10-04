السعودية اليوم / وزير الدفاع الماليزي يلتقي رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية



إسلام آباد 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس

التقى وزير الدفاع الماليزي توان حاجي محمد بن سابو اليوم رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي الذي يزور العاصمة الماليزية كوالالمبور .

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

// انتهى //

19:19ت م

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