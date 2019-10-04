

غزة 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس

استشهد اليوم مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة خلال مشاركته في مسيرات العودة الاسبوعية السلمية .

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة عن استشهاد شاباً واصابة 14 آخرين بالرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الغاز، والعشرات بالاختناق خلال مشاركتهم بمسيرات سلمية شرق قطاع غزة

كما أشارت مصدر في مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بان الشاب استشهاد بعيد إصابته برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق بلدة جباليا شمال القطاع.

//انتهى //

18:29ت م

0081





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / استشهاد فلسطيني برصاص القوات الاسرائيلية شرق قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.