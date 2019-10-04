ع السعودية اليوم / محافظ ضبا يلتقي مدير الإسكان بتبوك



تبوك 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس

التقى محافظ ضبا محمود بن حسين الحربي في مقر المحافظة أمس, مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة تبوك المهندس إسماعيل عطاالله المسعودي، بحضور رئيس بلدية المحافظة الدكتور عبد الله الغبان, وعدد من منسوبي فرع وزارة الإسكان بتبوك.

وجرى خلال اللقاء استعراض المواقع المخصصة لوزارة الإسكان بالمحافظة بحث سبل تعزيز وتسهيل الأعمال والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها، إلى جانب التطرق لأبرز المشاريع الإسكانية في المحافظة وتدارس متطلبات المحافظة من الإسكان بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة لتوفير الدعم والمنتجات المختلفة من وزارة الإسكان لجميع فئات المجتمع.

ونوه محافظ ضبا بما يلقاه قطاع الإسكان بالمملكة من دعم كبير من القيادة لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم الذي يلبي تطلعاتهم ويتوافق مع

رغباتهم ويتناسب مع قدراتهم, معرباً عن شكره لمدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة ومرافقيه على زيارتهم ومتابعة أعمال الإسكان بالمحافظة.

من جهته قدم المهندس المسعودي شكره للمحافظ على ما وجده من استعداد وتعاون وتنسيق حيال تنفيذ مشاريع الإسكان بالمحافظة، مؤكداً حرص وزارة الإسكان على استكمال جميع برامجها ليستفيد منها جميع أبناء الوطن.

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17:06ت م

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