شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3.947.267 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 4 / 2/ 1441هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة ضبط 3947267 مخالفاً.

وأسفرت الحملات الميدانية عن النتائج التالية:

Advertisements

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة 3947267 مخالفاً، منهم 3083103 مخالفين لنظام الإقامة، و607834 مخالفاً لنظام العمل، و256330 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 67299 شخصاً.

ثالثاً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 547697 مخالفاً، وإحالة 501493 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 659063 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 982113 مخالفاً.