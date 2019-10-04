الاحتجاجات في العراق تتواصل.. والقتلى 50

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد

تجمع المحتجون العراقيون قرب ميدان التحرير بوسط العاصمة بغداد أمس على الرغم من محاولة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وقف المظاهرات العنيفة المناهضة للحكومة. وتجمعت مجموعات صغيرة على بعد نحو 500 متر من ميدان التحرير وتحيط بها قوات الأمن لمنعهم من الحركة، وتجمع آخرون في ميدان الطيران المحاط بالأسلاك الشائكة والمركبات المدرعة.

وقال عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية علي البياتي: إن حصيلة القتلى في الاحتجاجات التي يشهدها العراق للمطالبة بمكافحة الفساد تجاوزت 50 شخصا، بينهم 3 من رجال الأمن و1610 مصابين، منهم 359 من رجال الأمن، كما جرى اعتقال 257 شخصا والإفراج عن 209 آخرين.

Advertisements

وطالب عبدالمهدي في ساعة مبكرة من صباح أمس بإعادة الحياة إلى طبيعتها في جميع محافظات العراق، وخاطب المتظاهرين في البلاد قائلا: إن صوتهم مسموع ومطالبهم مشروعة.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون العراقي الرسمي «نحن متمسكون بالدستور وعلينا إصلاح المنظومة السياسية ونتحمل مسؤولية قيادة الدولة في هذه المرحلة الحساسة».

وشهدت محافظة ذي قار سقوط أكبر عدد من القتلى خلال المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة التي تجتاح البلاد حاليا في المحافظات العراقية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات، حسبما أفاد المتحدث باسم البياتي.

يذكر أن عددا من المحافظات إلى جانب بغداد تشهد حظرا للتجوال، كما قطعت شبكة الانترنت وحجبت شبكات التواصل الاجتماعي في بعض المناطق.