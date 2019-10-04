38 جنديا ضحايا الهجوم الإرهابي في مالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم مسلحين على معسكرين للجيش المالي الأسبوع الماضي إلى 38 جنديا. وأكد وزير الدفاع المالي إبراهيما داهيرو دمبيلي أمس أنه فخور بشجاعة الجنود الذين واجهوا الإرهابيين. وكانت الحكومة المالية أعلنت في وقت سابق عن مقتل 25 جنديا وفقدان 6 في هذا الهجوم الذي وقع حول معسكر بوليكسي وموندورو وسط البلاد.



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