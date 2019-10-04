أفغانستان تحرر 13 سجينا من طالبان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن مسؤولون أفغان أمس أن قوات الأمن تمكنت من تحرير 13 شخصا من الأسر لدى حركة طالبان في إقليم هلمند، جنوب البلاد.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية روح الله أحمد زاي، والمتحدث باسم حاكم الإقليم عمر زواك «إن المدنيين الذين تم تحريرهم منحدرون من مقاطعة جريشيك».

وأضاف زواك «على الرغم من أنه لم يتضح طول المدة التي قضوها في الأسر، إلا أنهم تعرضوا للتعذيب على يد طالبان».

وقال مسؤولون «في الوقت الذي تسيطر فيه الحكومة المحلية على وسط المقاطعة، تحافظ طالبان على وجودها في مناطق أخرى بها».