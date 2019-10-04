السعودية | هكذا يحتفل السعوديون في أميركا وبريطانيا باليوم الوطني

شكرا لقرائتكم هكذا يحتفل السعوديون في أميركا وبريطانيا باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواصل المبتعثون السعوديون في أميركا وبريطانيا احتفالاتهم باليوم الوطني السعودي الـ89 بإقامة معارض فنية وثقافية تعرف الزائرين بماضي وتاريخ المملكة المجيد وحاضرها ومستقبلها الزاهر.

وتنقلت 7 معارض في عدد من الولايات بأميركا، وسط حضور وتفاعل الأندية الطلابية ودعم الملحقية.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة مريم العيسى، الباحثة ما بعد الدكتوراه في معهد (ماساتشوستس للتقنية) إن المعارض الفنية في بريطانيا وأميركا وجدت تفاعلًا كبيرًا بين المبتعثين والزوار من أجل التعريف بحضارة المملكة العربية السعودية والتنوع التاريخي والجغرافي الذي تتمتع به السعودية.

كما تم منح الفنانين السعوديين ومحبي الرسم الفرصة لعرض أعمالهم المتعلقة باليوم الوطني، والتي تحكي تراث وطنهم.

وأوضحت العيسى أن هناك تفاعلاً واسعاً لدى الزوار الأجانب، الذين تفاجأوا بالصور الفنية التعبيرية لثقافة وتراث المملكة.

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وقالت: "طرح الزوار العديد من الأسئلة حول الجغرافيا والتراث التي تتمتع به السعودية مبدين رغبتهم بزيارة هذه الأماكن الجميلة والتي تروي تاريخ المملكة".

وروت العيسى قصة عن الفنان السعودي نصير السمارة الذي أرسل أعماله للمشاركة في معارض اليوم الوطني وتوفي قبل عرضها، وقالت: "هو فنان تشكيلي حقيقي وقامة فنية معروفة في شمال المملكة وأحد الأسماء التي قدمت الوطن بالريشة والألوان في أبهى حلة".

كما شكرت العيسى الملحقية الثقافية في أميركا على جهودها الكبيرة في تسهيل وشحن اللوحات الفنية إلى مواقع الأندية السعودية في مختلف الولايات كما وجهت شكرها إلى مجتمع الفن السعودي، والذي أسهمت أعمالهم الجميلة في التعريف بصورة المملكة العربية السعودية الحقيقية.

وأقيمت إلى الآن 7 معارض في أميركا اشتملت على الفن التشكيلي والتصوير الضوئي والأفلام السينمائية والملابس التراثية.

إلى ذلك، وجه رؤساء الأندية السعودية في أميركا رسائل إلى وطنهم بمناسبة احتفال المملكة بيومها الوطني 89، وعبروا عن خالص تقديرهم واعتزازهم ببلادهم بعبارات ثناء جميلة وأبيات شعرية تحمل فيها معاني الفخر والاعتزاز بالمملكة العربية السعودية وقيادتها الكريمة التي بذلت الغالي والثمين من أجل دعم مسيرة الابتعاث في الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.