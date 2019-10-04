حساب المواطن| وموعد إيداع الدفعة 23 وكيفية استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية

ينتظر الكثير من الناس معرفة موعد إيداع الدفعة 23 من حساب المواطن، وهو دعم يقدم لأصحاب الدخل المحدود وفقا لشروط معينة سنذكرها لكم لاحقا، ومن المقرر صرف الدفعة الحالية في يوم 10 أكتوبر 2019، حيث يتم صرف الدفعات من يوم 7 إلى 10 من كل شهر ميلادي، قد يتقدم يوم أو يومين أو يتأخر بنفس المقدار، وذلك في حالة وجود عطل أو مناسبات، ويتم التسجيل في الدفعة 24 حتى يوم صرف الدفعة الحالية، وسنقدم لكم الرابط الرسمي للتسجيل والاستعلام، عن طريق حاسبة حساب المواطن التقديرية.

موعد إيداع الدفعة 23 من حساب المواطن

كما ذكرنا سابقا سيتم صرف الدفعة 23 خلال يوم 10 من الشهر الميلادي، وينتظر الكثير من الناس صرفها، حيث تقدم المساعدات لمحدودي الدخل، لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة، وفرق الأسعار ودفع الفواتير، وسنقدم لكم كيفية استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

من خلال استخدام الحاسبة يمكنك معرفة مبلغ الدعم المستحق كالتالي:

حاسبة حساب المواطن

يمكنك معرفة القيمة المستحقة لك من الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى رابط حساب المواطن.

قم بالضغط على حاسبة حساب المواطن.

إدخال الأطفال الأكبر من 18 عاما والأطفال الأصغر.

إدخال دخل الأسرة.

ولاحقا سيظهر الدعم المستحق لك.

شروط التسجيل في حساب المواطن

أن تكون جنسية المتقدم سعودية، ويستثنى من هذا الشرط أبناء المواطنة أو الزوجة والزوج لغير سعودي. المكوث داخل السعودية، مع عدم المكوث لمدة تسعين يوما خارج السعودية في ال 12 شهر الماضية. عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية والسجون. كتابة البيانات الصحيحة.

بجانب معرفة موعد إيداع الدفعة 23 من حساب المواطن، فيرجى العلم أن الحساب يقوم بالرد على جميع الاسئلة والاستفسارات، من خلال الصفحة الرسمية للحساب على تويتر، يجانب ذلك هناك خدمة صوتك مسموع على رقم 19912، ويتم الآن التشجيل في الدفعة 24 حتى يوم 10 أكتوبر.