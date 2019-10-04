رسائل فخر وفرح بعودة هزاع المنصوري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحوّل هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى أيقونة للشباب والأطفال بعد النجاح الكبير الذي حققه في مهمته على متن محطة الفضاء الدولية.

وتكللت رحلة المنصوري التاريخية بالنجاح بعودته إلى الأرض على متن المركبة "سويوز إم إس 12" رفقة رائدي فضاء من روسيا والولايات المتحدة، إذ أجرى 16 تجربة علمية خلال الأيام الـ8 التي قضاها في المحطة الدولية.

وكان طلبة المدارس في الإمارات يتابعون بشكل يومي من خلال الكثير من الفعاليات، رحلة هزاع المنصوري والتجارب العلمية التي يجريها.

وفي إنجاز غير مسبوق، سجل المنصوري أول جولة تعريفية مصورة باللغة العربية لمحطة الفضاء الدولية، إذ شرح مكونات المحطة والأجهزة والمعدات الموجودة على متنها، ونبذة عن حياة رواد الفضاء اليومية، إلى جانب عدة فيديوهات قصيرة توثق الحياة على متن محطة الفضاء الدولية.