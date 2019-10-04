شكرا لقرائتكم فيديو.. مواطن تركي يشعل النار في نفسه بسبب غلاء المعيشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-04 فيديو.. مواطن تركي يشعل النار في نفسه بسبب غلاء المعيشة متابعات الخليج 365 - متابعة تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لمواطن تركي يقوم بإشعال النار في نفسه أمام مبنى إحدى محافظات تركيا، بسبب عدم قدرته على دفع إيجار منزله. Advertisements وبسبب سياسات أردوغان الخاطئة تمر تركيا بأوضاع اقتصادية صعبة، حيث تواجه تركيا انخفاضًا كبيرًا في قيمة الليرة التركية، وارتفاعًا في معدل البطالة، حيث أعلن مجمع الإحصاء التركي إضافة مليون عاطل إلى سجل العاطلين بتركيا في 2019، فضلًا ارتفاع معدل التضخم.







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