ضبط وافدة تمارس عمليات التجميل بمركز طبي شهير بالرياض

ضبط فريق إدارة الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، مركزًا طبيًّا شهيرًا مخالفًا، بشمال المدينة.

وقال الدكتور فهد الشهراني من إدارة الالتزام بوزارة الصحة، إن إدارة الالتزام، تلقّت بلاغًا من أحدى المواطنات عن وجود مخالفات في مركز طبي بشمال الرياض، وبعد التأكد من صحة البلاغ تم ضبط 7 مخالفات وهي:

أولًا: وجود وافدة لا تحمل أي مؤهل طبي تعمل في المجمع كطبية جلدية، وتقوم بحقن البوتكس والفيلر.

ثانيًا: المجمع يعمل بأقل من الحد الأدنى من الكوادر اللازمة حسب الانظمة واللوائح.

ثالثًا: وجود أدوية منتهة الصلاحية في العيادات والمستودع.

رابعًا: وجود كوادر طبية تعمل بدون الحصول على التراخيص النظامية لمزاولة النشاط.

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خامسًا: عدم وجود شهادات الهيئة العامة للغذاء والدواء لأجهزة الليزر الموجودة في المجمع الطبي.

سادسًا: عدم تعقيم الأدوات بشكل صحيح داخل المجمع.

ثامنًا: عدم التزام المركز الطبي بالشروط والضوابط الخاصة بالتخلص ونقل النفايات الطبية.

وأشار الدكتور الشهراني، إلى أنه سيتم الرفع بالمخالفات التي تم ضبطها إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة الرياض، لإصدار العقوبة بحق المجمع الطبي.

وشدد الدكتور الشهراني، على استمرار الحملات التفتيشية بالمنطقة على كل المجمعات والمراكز الطبية، للتحقق من الامتثال للنظام؛ مثمّنًا تعاون المواطنين في الإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات؛ باعتبارهم شركاء حقيقيين لوزارة الصحة لتحقيق المصلحة الوطنية.