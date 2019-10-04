«التحالف العربي»: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين قبل سقوطهما بصعدة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الجمعة، إن «مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، أطلقت، اليوم، صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، لكنهما سقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في المحافظة نفسها».
ونبّه العقيد المالكي إلى «استمرار مليشيا الحوثي في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًّا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة مئات من المدنيين»، مؤكد أن «قيادة التحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي».
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