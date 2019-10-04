فيديو يسجل أجواء عرس لأحد نزلاء سجن ذهبان بجدة

أقامت إدارة سجن المباحث العامة في ذهبان بجدة، حفل زواج لأحد السجناء، وذلك بعد موافقة رئاسة أمن الدولة التي رحبت بالفكرة، وساعدت على تنفيذها، وأقيم الحفل بحضور ذوي العروسين والأقارب.

وذكرت قناة «الإخبارية» في تقرير مصور لها، أن السجين قدّم طلبًا برغبته في الزواج، وهو ما رحبت به رئاسة أمن الدولة، وسمحت بإقامة حفل العرس داخل أسوار السجن، بل وقدم رئيس أمن الدولة مبلغًا ماليًّا هدية للنزيل، إضافة إلى هدايا أخرى قدمتها الرئاسة للعروسين.

وقال الدكتور على الغامدي عم العريس، إنها فرحة كبيرة انتظروها كثيرًا والحمد لله أنها تحققت، مقدمًا الشكر لكل من يسرها وجعلها أمرًا ممكنًا، مؤكدًا أن الأسرة كلها في غاية السعادة بهذا الحدث.