الأرصاد تنبه من أمطار رعدية وأتربة بالمدينة وجريان سيول بجازان

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بهطول أمطار على منطقتي المدينة المنورة وجازان خلال الساعات القادمة.

ونبّهت الأرصاد، من أتربة مثارة وأمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، تشمل «المدينة المنورة، والعلا، وبدر، والمهد، ووادي الفرع». مشيرة إلى أن الحالة الجوية ستبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما وجّهت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى جريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل «جيزان، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب»، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً اليوم.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة- استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أنها ستكون من شمالية غربية الى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط، بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.