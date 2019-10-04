القيادة تهنّئ السلطان حسن البلقيه بذكرى توليه حكم «بروناي»

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى السلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وأعرب الملك المفدّى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق تحت قيادته الحكيمة اطراد التقدم والازدهار، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى سلطان بروناي دار السلام، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

يذكر أن السلطان حسن البلقيه ولد في عام 1946 وتلقّى تعليمه في ماليزيا وبريطانيا، وتم إعلانه سلطانًا في 5 أكتوبر 1967عقب تنازل والده السير حاجي عمر علي سيف الدين عن الحكم، بينما تتويجه في أغسطس 1968، واستقلت بروناي عن بريطانيا في عام 1984.