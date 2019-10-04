«المرور» يعلن مراقبة الكثافة في الرياض يوميًّا.. ويطرح حلًّا للحد من الزحام

أوضح المرور السعودي، رصده للكثافات المرورية بالرياض بشكل يومي، مشيرًا إلى أن التقيد بتعليمات السير أحد حلول تخفيف الزحام.

وذكر المرور السعودي -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- وذلك ردًّا على سؤال أحد المواطنين، أن الكثافات المرورية ترصد يوميًّا. موضحًا أن الحلول الهندسية والبدائل هي من اختصاص جهات أخرى، مؤكدًا أن تلك الجهات تعمل معه في قياس حجم التدفق اليومي على الطرق.

وعبر المرور، أن مترو الرياض سيلعب دورًا في التخفيف من الازدحامات. مشيرًا إلى أن التقيد بتنظيمات السير من قبل قائدي المركبات هي أحد الحلول لتخفيف الزحام.

ووجه أحد المواطنين سؤالًا انتقد فيه ازدحام الطرق وغياب التنظيم المروري، قائلًا: «المرور للأسف بدلًا من تنظيم السير صار يغلق المسارات ويتسبب بزحام شديد دون أن يتدخل.. ولا أعلم لماذا لا توجد حلول هندسية للزحام في ظل زيادة السكان وبعض الطرق كما هي منذ أعوام».