الوادعي يصدر كتاب أحكام الطوارئ

عن مكتبة التوبة بالرياض صدر كتاب بعنوان «أحكام الطوارئ في عقود المعارضات المالية» للدكتور سعيد بن مسفر الوادعي، منسق لجان المناصحة في وزارة الداخلية السابق. وتناول الكتاب المكون من مجلدين في 528 صفحة أحكام الطوارئ في عقود المعارضات المالية في ستة أبواب، جاءت متسلسلة كالتالي: «أحكام طوارئ عقد البيع - أحكام طوارئ القرض والسلم- أحكام طوارئ القسمة والصلح - أحكام طوارئ القراض والمسافات والمزارعة- أحكام طوارئ الإجازة- أحكام طوارئ العقود الإدارية الحديثة».



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