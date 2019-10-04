شكرا لقراءة خبر عن عــــاجل .. السعودية تفجر الحرب الخليجية وتعلن الحصار على سلطنة عُمان والكويت على غرار قطر .. شاهد اول إعلان (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا هويدي - عــــاجل .. السعودية تفجر الحرب الخليجية وتعلن الحصار على سلطنة عُمان والكويت على غرار قطر .. شاهد اول إعلان (صورة)

اطلقت صحيفة سعودية يمولها الديوان الملكي وتدار وفق سياسات ولي العهد محمد بن سلمان، تهديدات مبطنة لما وصفتهم بدول الحياد التي تخفي عدائها للمملكة ـ في إشارة لسلطنة عمان والكويت ـ وتتوعدهم بحصار في المستقبل القريب على طريقة حصار قطر إن لم تتراجع عن مواقفها التي أزعجت ولي العهد.

عــــاجل .. السعودية تفجر الحرب الخليجية وتعلن الحصار على سلطنة عُمان والكويت على غرار قطر .. شاهد اول إعلان (صورة)

عاجل : أمير كبير من "آل سعود" يقرر الاطاحة بـ"ابن سلمان" من ولاية عهد المملكة بهذا التوقيت .. رويترز تفجر مفاجأة بشأن ما سيحدث

عـــــاجل .. مفاجئة غير مسبوقة في محاكمة الداعية "سلمان العودة" .. وأنباء عن تدخل مفاجئ وصادم لـ"الملك سلمان"

معلومات تكشف مفاجأة مدوية بشأن علاقة محمد بن سلمان بمحاولة اغتيال قاسم سليماني

عـــاجل .. عملية إرهابية تهز السعودية .. ومقتل قيادات أمنية رفيعة واعتقالات بالجملة .. والسلطات تكشف التفاصيل

ورد الآن: الملك يباغت الجميع بهذا القرار الصادم وأنباء عن هروب ولي العهد ومصدر يكشف مايجري داخل الاسرة الحاكمة

الكاتب السعودي محمد الساعد وفي مقال له بصحيفة “عكاظ” تحت عنوان “ماذا لو أدارت السعودية ظهرها للخليج؟!”، تحدث عن الأزمة مع قطر وزعم أن القطريين بسياستهم أعطوا إشارة واضحة لبعض العواصم الأخرى التي “تضمر العداء للسعودية خفية” بأن جلب بريطانيا مرة أخرى تحت مسمى الشراكة والقواعد العسكرية إلى ضفاف الخليج هو الذي سيجعلهم قادرين على كشف العداء الذي يضمرونه ويخفونه.

وتابع مزاعمه:”لذلك جاء الحل السعودي بالاستدارة والقطيعة مع هذا الجوار القطري السيئ” .

Advertisements

وتساءل في تهديد مبطن لسلطنة عمان والكويت الرافضتين لحصار قطر وحرب اليمن:”فهل سيكون العزل خيارا مفتوحا في المستقبل مع من يحمل قفازا «حريريا» محايدا لكنه يخفي خنجره المسموم داخله.”

واعتبر “الساعد” أن الأزمة الخليجية وحصار قطر في 2017 دليل على أن القطريين لم يستطيعوا الاندماج في المنظومة الخليجية التي حاول الخليجيون تأسيسها عام 1981 وذلك على الرغم من أن الدوحة من أولى الدول التي أسست كيان مجلس التعاون الخليجي .

وكعادة الكتاب السعوديين المطبلين للنظام، تناسى الساعدي ما فعلته قطر لأجل ما كانت تعتبرها شقيقتها من سحب سفيرها من إيران في ظل توتر بين الرياض وطهران والدفاع عن العاصمة السعودية في مجلس حقوق الإنسان وعلى المنابر الدولية .. كما أن الدوحة كانت من أولى العواصم التي رفضت قانون “جاستا” الذي صنع خصيصاً من أجل محاسبة السعودية على دعم العمليات الإرهابية في 11 سبتمبر .

يذكر أن سلطنة عمان التزمت الحياد ولم تشارك بتحالف العدوان بقيادة السعودية الذي ينفذ عمليات عسكرية في اليمن.

وسبق أن أثارت صحيفة “اليوم” السعودية غضب العٌمانيين، باتهامها مجدداً للسلطنة بأنها تُهرّب الأسلحة والمخدرات للحوثيين عن طريق محافظة المهرة الحدودية.

ونشرت الصحيفة السعودية، في نوفمبر الماضي، تقريراً ملفقاً بعنوان “الأبواق الإعلامية لإيران وقطر تثير الفتنة في المهرة”، زعمت فيه أن “محافظة المهرة محطة رئيسية لتهريب الأسلحة والمخدرات القادمة من إيران وعمان للحوثيين وبعد قطع طرق التهريب فقد الكثير مصالحهم فلجأوا للتخريب”