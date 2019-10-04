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السيستاني يطالب الأمن العراقي بوقف العنف ضد المتظاهرين

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2019-10-04

السيستاني يطالب الأمن العراقي بوقف العنف ضد المتظاهرين

متابعات الخليج 365 - متابعة

حث الزعيم الأعلى لشيعة العراق علي السيستاني يوم الجمعة قوات الأمن والمحتجين على عدم استخدام القوة وانتقد زعماء العراق لتقاعسهم عن القضاء على الفساد وخص باللوم نواب البرلمان.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه ممثله أحمد الصافي في مدينة كربلاء إن الاضطرابات ”خلّفت عشرات الضحايا وأعدادًا كبيرة من الجرحى والمصابين والكثير من الأضرار على المؤسسات الحكومية وغيرها، في مشاهد مؤلمة ومؤسفة جدًا“.

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وأضاف أن الحكومة والقوى السياسية لم تستجب لمطالب الشعب في مكافحة الفساد أو تحقق أي شيء على أرض الواقع.

وقال: ”مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسؤولية الأكبر في هذا المجال“.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أعلن اليوم تعليق عضوية كتلة نواب سائرون في العراق لحين صدور برنامج وزاري يرضي الشعب وينال قبول المرجعية الشيعية.




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