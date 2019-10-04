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2019-10-04 الصدر يدعو نواب سائرون لتعليق عضويتهم في البرلمان العراقي متابعات الخليج 365 - متابعة دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر تكتل نواب سائرون لتعليق عضويتهم في البرلمان العراقي. Advertisements وقال الصدر إن تعليق عضوية نواب الكتلة في البرلمان العراقي مستمر لحين صدور برنامج وزاري يرضي الشعب والمرجعية. ودعا الصدر في بيان، نواب كتلة “سائرون” التي يدعمها، إلى تعليق عضويتهم، وذلك قبل يوم من جلسة مقررة للبرلمان لمناقشة الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ الثلاثاء الماضي.

ودعا إلى “عدم حضور جلسات البرلمان إلى حين صدور برنامج حكومي يرضي الشعب والمرجعية الدينية”.







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