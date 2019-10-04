السعودية | ليلة موسيقية فخمة.. البدر وفنان العرب في موسم الرياض

شكرا لقرائتكم ليلة موسيقية فخمة.. البدر وفنان العرب في موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ينتظر عشاق الأغنية التي تجمع بين الموسيقى الحالمة والصور والأخيلة البديعة "ليلة البدر" في موسم الرياض الذي ينطلق في 15 تشرين الأول/أكتوبر ويستمر لمدة شهرين. وتجمع هذه الليلة مهندس الكلمة الأمير بدر بن عبدالمحسن بفنان العرب محمد عبده.

وثنائية الشاعر والمطرب قدمت للأغنية السعودية عددا من الأعمال الحاضرة في ذاكرة الفن السعودي، وتسكن الوجدان منذ أكثر من 5 عقود، مثل "صوتك يناديني، أرفض المسافة، أبعتذر، وين أحب الليلة، أنا حبيبي، الفجر البعيد، جمرة غضى، الرسايل، ردي سلامي، كل ما أقفيت" وغيرها من الأعمال الخالدة.

ويعتبر الأمير بدر بن عبدالمحسن أحد أعمدة صناعة الأغنية في السعودية، وهو واجهة ثقافية قدمت خدمة كبيرة للشعر المحكي وشعرائه في الخليج، وأحد الأسماء التي ساهمت في تجديد المفردة المغناة ونقلها إلى فضاء أرحب. ومع قصائده صار المتلقي ينظر إلى العاطفة والحب بشكل أعمق وأكثر تأثيراً في النفس.

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ثنائية الأمير بدر وفنان العرب قدمت الرائعة الوطنية "فوق هام السحب" الأغنية التي لا تزال حاضرة في كل المناسبات منذ أواخر الثمانينات إلى اليوم. وهذه الأغنية على وجه التحديد لم يكن البدر يتوقع لحظة سماعها بعد تلحينها مباشرة أن تحقق الزخم والوهج الذي وصلت إليه، ولكنها بقيت حية منذ أكثر من 25 عاما.

وفي الحقيقة، عند المرور على تجربة البدر ومحمد عبده العريضة يجب أن نخص رائعة "صوتك يناديني" بشيء من الاهتمام. هذه الأغنية كانت تعكس أن البدر وفنان العرب كان يجمعهما مشروع فني ضخم وواضح، هدفه النجاح بثقة لا حدود لها. ويتضح ذلك عندما قال الأمير بدر في إحدى الأمسيات إن محمد عبده أخذ نص هذه الأغنية وغيّر البيت الموجود في المنتصف ووضعه في مطلع الأغنية، لينجح هذا العمل الذي اكتمل من ناحية النص واللحن والغناء، وتصنف هذه الأغنية لدى "السمّيعة" بأنها واحدة من أهم الأغاني السعودية في تاريخها.

ومن المتوقع أن تكون ليلة البدر والفنان محمد عبده في موسم الرياض واحدة من أجمل الليالي الطربية في السنوات الأخيرة.